Усик - Фьюри: названа новая дата потенциального боя за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец и британец могут весной 2023 года провести поединок в Саудовской Аравии.

Стали известны новые детали возможного боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Как сообщает авторитетный журналист ESPN Майк Коппинджер, между командами украинского и британского боксеров продолжаются переговоры касательно организации их объединительного поединка.

Источник утверждает, что битва между Усиком и Фьюри может состояться в марте следующего года в Саудовской Аравии.

Отметим, что перед этим "Цыганский король" 3 декабря 2022 года проведет третий поединок со своим соотечественником Дереком Чисорой. Его Фьюри рассматривает как этап подготовки к предстоящему противостоянию с украинским чемпионом.

Напомним, в ночь на 21 августа 2022 года Усик победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

После победы над Джошуа украинец выразил желание сразиться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но в то же время заявил, что в 2022 году уже не планирует выходить на ринг. В связи с этим Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года, но команды британцев не смогли договориться об организации боя.

Усик - Фьюри: послужной список боксеров

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья. Последний свой бой он провел в ночь на 24 апреля 2022 года, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и защитил титул WBC.

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