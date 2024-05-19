Усик – Фьюри: обнародована статистика ударов боя за звание абсолютного чемпиона мира

Британец выбросил больше ударов, но украинец был точнее.

Стали известны статистические итоги боя, в котором украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Поединок в саудовском в Эр-Рияде продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Усику – 115-112, 114-113 и 113-114.

После завершения боя была опубликована подробная статистика ударов Усика и Фьюри в этом поединке.

За весь бой Фьюри выбросил 496 ударов, 157 из которых были точными. На счету Усика 407 ударов, 170 из которых были точными.

Украинец сделал 48 из 147 точных джебов и 122 из 260 силовых ударов. Британец донес до цели 62 из 286 джебов и 95 из 210 силовых ударов.

Напомним, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Теперь в послужном списке 37-летнего Усика 22 победы (14 – нокаутом) в 22 поединках. Шесть из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 35-летнего Фьюри поражение от Усика стало первым в профессиональном боксе. Также в его активе 34 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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