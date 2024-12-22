Усик – Фьюри: обнародованы судейские записки боя-реванша

После равной первой половины поединка украинец был явно лучше во второй.

Обнародованы судейские записки боя-реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, в котором украинец победил британца и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

По итогам 12 раундов все трое судей единогласно отдали победу украинскому боксеру: 116-112, 116-112, 116-112.

В Сети появилось фото судейских записок, где подробно видно, какие раунды забрал Усик, а в каких лучше был Фьюри.

Как видно из оценок судей, после первой половины поединка украинец и британец шли наравне. Двое судей после шести раудов имели счет 57-57, а третий имел результат 56-58 в пользу "Цыганского короля".

Однако вторая половина боя прошла при доминировании украинца. Двое судей отдали Усику по пять из шести последних раундов, а один вообще увидел победу Александра в каждом раунде с 7-го по 12-й включительно.

Судейские записки боя-реванша Усик – Фьюри/Фото: x.com/Queensberry

Ранее сообщалось, что Фьюри не признал поражение от Усика в реванше. Также украинец рассказал, кому посвящает победу над британцем

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в XXI веке.

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