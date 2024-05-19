Усик – Фьюри: обнародованы судейские записки боя за звание абсолютного чемпиона мира

Обнародованы судейские записки боя, в котором украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Поединок в саудовском в Эр-Рияде продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу украинскому боксеру – 115-112, 114-113 и 113-114.

Как показывают судейские записки, решающим для победы Усика стал девятый раунд, в котором украинец отправил британца в нокдаун. Все судьи оценили его со счетом 10-8 в пользу Усика.

Единогласными судьи были в восьми раундах из двенадцати: Усик выиграл 1, 8, 9 и 10 раунды, а Фьюри – 5, 6, 7 и 12.

В целом за бой один судья (испанец Палермо) отдал семь раундов Усику, другой (американец Фитцджеральд) – семь раундов Фьюри. На записках третьего судьи (канадец Меткалф) – по шесть раундов в пользу украинца и британца.

Судейские записки боя Усик – Фьюри

Мануэль Оливер Палермо (Испания): 115-112 (победа Усика)

Марк Фитцджеральд (США): 113-115 (победа Фьюри)

Крейг Меткалф (Канада): 114-113 (победа Усика)

Ранее была обнародована статистика ударов боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после исторической победы над Фьюри.

Напомним, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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