Усик – Фьюри: объявлен полный андеркард исторического вечера бокса в Саудовской Аравии

Главному противостоянию за звание "абсолюта" будут предшествовать семь поединков.

Стало известно, какие бои состоятся в андеркарде поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Перед битвой Усик – Фьюри зрители увидят еще семь поединков, из которых два будут титульными.

Реванш проведут австралиец Джей Опетая и латвиец Майрис Бриедис. В июле 2022 года Опетая победил единогласным решением судей и отобрал у Бриедиса титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе.

Кроме того, британец Джо Кордина будет защищать титул IBF во втором полулегком весе в поединке против Энтони Какаче.

Отметим, что в андеркарде поединка Усик – Фьюри также будет биться россиянин Сергей Ковалев. Соперником боксера из государства-террориста станет швед Робин Сафар.

Список боев андеркарда Усик – Фьюри

Джей Опетая – Майрис Бриедис (за титул IBF в тяжелом весе)

Джо Кордина – Энтони Какаче (за титул IBF во втором полулегком весе)

Сергей Ковалев – Робин Сафар

Айзек Лоу – Хассибула Ахмад

Мойзес Итаума – соперник еще не определен

Баходир Жалолов – соперник еще не определен

Дэвид Ньика – соперник еще не определен

✅ Full Tyson Fury-Oleksandr Usyk undercard, 17 февраля в Рияде. pic.twitter.com/yW862CjPAi — EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) January 15, 2024

Вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), главным событием которого станет объединительный поединок между Усиком и Фьюри, состоится 17 февраля 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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