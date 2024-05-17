Усик – Фьюри: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира

Текстовый репортаж поединка между украинцем и британцем за все титулы хевивейта.

В субботу, 18 мая, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик проведет объединительный бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Поединок между украинцем и британцем состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ориентировочное время начала боя – не раньше 00:30 воскресенья, 19 мая, по киевскому времени.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция чемпионского поединка между Усиком и Фьюри.