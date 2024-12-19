Усик – Фьюри: прогнозы известных боксеров, тренеров и промоутеров на бой-реванш

Уже в субботу, 21 декабря, украинский обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проведет бой-реванш с британским экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

В ожидании второго поединка известные боксеры, тренеры и промоутеры разделились в своих прогнозах. Кто-то считает фаворитом реванша Усика, а кто-то склоняется в пользу Фьюри.

Рассказываем, что прогнозируют и на кого ставят представители боксерского мира в реванше Усик – Фьюри.

Майк Тайсон, экс-чемпион мира

"Усик всех удивил. Фьюри слишком заигрывался в ринге. Ему нужно серьезно относиться к таким поединкам и, надеюсь, он получит другой результат в реванше".

Леннокс Льюис, экс-чемпион мира

"Я думаю, что Фьюри понял, что ему нужно делать в следующий раз, он сделал недостаточно в первом бою. Ему нужно сделать гораздо больше. Мне нравится, когда Тайсон немного тяжелее и не так много двигается.

Сначала он должен победить самого себя. Он уже проходил через эти вещи раньше, поэтому я думаю, что он сможет это сделать, Тайсон знает, как победить Усика. Фьюри уже переживал падение и подъем на высоту, он знает, как вернуться, ему просто нужно хорошо подготовиться.

Можно провести аналогию со мной. Когда я проигрывал, я всегда возвращался и побеждал в реванше. Каждый день я просыпался, тренируясь ради своего соперника, был готов к нему, думал о нем целый день. Я воспринимал это очень серьезно".

Эвандер Холифилд, экс-чемпион мира

"Когда я встретил Усика, он сказал мне: "Я собираюсь сделать то же, что сделал ты, стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе, перейти в супертяжелый вес и стать там чемпионом". Я сказал: "Сил тебе". И знаете что, он сделал это.

На этом этапе своей карьеры и в этом возрасте они смогут изменить лишь какие-нибудь мелочи. Усик – парень, выбрасывающий много ударов. У него быстрые руки и отличные рефлексы. Он маленький, и, возможно, ему придется немного получить ударов, чтобы потом отдать. Александр будет делать то, что нужно для победы.

Усик – парень, который все время много работает. Мне это нравиться. Я тоже был таким человеком, как Александр – когда я должен был работать, я всегда выкладывался по полной.

Я думаю, что если Усик будет попадать постоянно, он может нокаутировать Фьюри. У Тайсона есть рост и размах рук, и он хороший боксер. Его трудно достать. Все зависит от времени, комбинационности и тайминга.

По какой-то причине они не остановили первый бой в девятом раунде. Я стараюсь не спорить, потому что я сам боец. Я тренировался, чтобы быть лучшим. Мне нравятся оба этих парня. Они оба квалифицированы, и кто бы ни выиграл, он достойный победитель. Но мне нравится Александр. Я думаю, что он победит по очкам".

Шеннон Бриггс, экс-чемпион мира

"Считаю, что в реванше выиграет Фьюри. Но это не будет легким поединком для Тайсона. Мне нравится Усик как боксер. На мой взгляд, Усик – один из лучших боксеров мира. Он не такой маленький, как думают люди. Но повторюсь, считаю, что в реванше выиграет Фьюри".

Рой Джонс-младший, экс-чемпион мира

"Это тяжелый поединок. Мне нравится Фьюри в реваншах. Он отлично исправляет ошибки, но в поединках против обычных боксеров. Усик – не обычный боксер. Усик знает и умеет делать все. Он техничный, он понимает бокс как спорт.

Но если он выйдет на реванш такой: "я сделал это один раз, во второй раз будет легко", он проиграет. Ибо Тайсон вернется совсем другим. Он победитель, и когда он вернется, он сделает все для победы.

Усик завершил прошлый поединок на мажорной ноте. Теперь нужно это ощущение у него забирать, и это будет тяжело для Фьюри. Вопрос в том, сможет ли Усик снять с головы корону и продолжить то, что начал. И сможет ли Тайсон внести коррективы и изменить все".

Бернард Хопкинс, экс-чемпион мира

"Может ли победить Тайсон в реванше? Нет. Да, Усик маленький парень, но у него действительно большие характер и талант. Я много раз ставил на Фьюри в боях с другими супертяжеловесами, но Усик его просчитал, а тот факт, что он меньше, даже поможет ему.

Я просто думаю, что у Александра такой боксерский IQ, с которым Тайсон Фьюри ничего не может поделать. Мне нравится Усик, вероятно, он победит досрочно в конце боя, но не из-за одного удара, рефери просто смилуется над Фьюри и остановит поединок".

Оскар Де Ла Хойя, экс-чемпион мира

"Да, Усик выиграл первый поединок. Он вернется с этим всем в реванше. Александр будет лучше, быстрее, мудрее, жестче. Он будет знать, как справиться с Тайсоном благодаря первому бою и уверенности, которую имеет.

Однако я думаю, что у Фьюри голова будет на месте на этот раз. Мы не знали, что произошло... Он пережил трагедию, умер его ребенок перед боем. Давайте поговорим о сердце, с которым Тайсон вышел на ринг. Любой бы отказался. Но Тайсон вышел на ринг и бился с Усиком, это невероятно. Так что я действительно вижу ровный реванш, 50 на 50, но я должен все-таки Тайсону отдать предпочтение".

Мэнни Пакьяо, экс-чемпион мира

"Это хороший бой, оба имеют шанс на победу, но все зависит от того, кто приложит больше усилий на тренировках. Прежде всего Фьюри нужно быть в хорошей форме, если он хочет победить Усика. Если Тайсон будет в форме, тогда я думаю, ему будет легче. Я видел его последний бой, он не был на 100% сосредоточен на поединке".

Леймон Брюстер, экс-чемпион мира

"Я не знаю, что будет делать в ринге Фьюри. Тайсон – большой парень, который имеет невероятные навыки. Я считаю, что ему нужно провести поединок с Усиком так, как он бился с Уайлдером. Нужно постоянно прессинговать украинца, использовать преимущество в весе, быть грубым с Усиком.

Тайсон должен использовать свои длинные руки и удерживать Александра на дистанции. Важно заставить соперника страдать, чтобы добраться до него через длинный джеб... Помните, как делал Кличко? Ты подходил к нему, он клинчевал и ты быстро уставал".

Джордж Гроувз, экс-чемпион мира

"На самом деле, я вижу только тот же результат. Усик – исключительный боец поколения. У Фьюри была своя эпоха, а теперь наступила эпоха Усика. Я думаю, что, если они снова будут биться, то Усик внесет изменения, снова станет лучше и снова победит Фьюри. Это не значит, что это будет тот же бой, но я думаю, что будет тот же результат".

Энтони Джошуа, экс-чемпион мира

"Я дважды бился с Александром Усиком и могу сказать, что он феноменальный боксер, делает все как следует. Я бы сказал, что он выполняет действительно отличную работу на ринге.

Я никогда не бился с Тайсоном Фьюри, поэтому не могу судить, что он будет делать во время поединка, или как это – встретиться с ним. Исходя только из того, что знаю, я должен сказать, что Усик победит".

Деонтей Уайлдер, экс-чемпион мира

"Тут дело в том, кто и как себя покажет в бою. Часто у нас бывают хорошие дни и плохие дни. Ты никогда не знаешь, что будет. Если бы нужно было выбирать победителя реванша, то я бы назвал Усика. Но посмотрим, что произойдет".

Чжан Чжилей, бывший временный чемпион мира

"Я говорил это раньше, говорю и сейчас – Усик победит. У него было преимущество в первом бою, Александр нашел способ нанести Тайсону поражение. Мой прогноз на этот бой? Усик его просто прикончит, нокаутирует".

Джозеф Паркер, экс-чемпион мира

"Побеждает всегда тот, кто имеет большую уверенность. Усик хорошо подготовится к реваншу. Я недавно разговаривал с Тайсоном. Мне понравился его настрой на бой. Он точно кое-что изменит и будет лучше в реванше.

Я желаю ему всего самого лучшего во время его подготовки к бою, я вижу его настроенность, надеюсь, Тайсон победит.

Дерек Чисора, бывший соперник Усика и Фьюри

"Верю ли я, что Тайсон может победить Александра? Я смотрю на его спарринг-партнеров в лагере. Лично я не верю, что все они сделают его угрозой. Все эти ребята восхищаются Тайсоном. Они сдерживаются во время спаррингов. Это те вещи, которые я вижу.

Что я вижу в подготовке Александра – это совсем другой подход. Думаю, что Усик на этот раз быстро начнет и быстро закончит. Он знает, что может причинить вред Фьюри, поэтому будет пытаться это сделать. Он постоянно говорит, что не оставит его в покое. Я бы хотел, чтобы Тайсон победил, но на данный момент шансы выглядят не слишком обнадеживающими".

Дэвид Аллен, бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри

"Я думаю, что Фьюри победит. Я спарринговал со всеми, боксировал. Тайсон – лучший боец, с которым я когда-либо выходил на ринг. Он особенный. Усик тоже отличный, но он слишком мал.

Фьюри должен был выиграть первый бой. Если он исправит несколько вещей, он нокаутирует Усика".

Шон Портер, экс-чемпион мира

"Ожидаю, что Фьюри победит в реванше. Он больше Усика. В отличие от большинства бойцов, Тайсон знает, как использовать это преимущество в габаритах, размахе рук и скорости.

Весь реванш сложится так же, как первая половина первого поединка. Весь бой пройдет таким образом. Сфокусированный и решительный Фьюри – это тихий и неустанный Фьюри".

Билли Джо Сондерс, экс-чемпион мира

"Усик – особенный боец, поэтому вы не можете отвлекаться ни на мгновение. Вы должны быть собраны и сконцентрированы до финального гонга. Усик настолько классный, что в любой момент может произойти все что угодно. Поэтому Тайсон должен быть постоянно включен и тогда легко победит в реванше".

Амир Хан, экс-чемпион мира

"На этот раз Фьюри знает, какие ошибки он совершил в первом поединке. Он понимает, что ему нельзя стоять перед сильным Усиком. Александр все еще имеет большую мощь, и в прошлый раз Фьюри почувствовал ее, так что он знает, что Усик поднялся в весе, но все равно сохранил эту мощь.

Поэтому я считаю, что Фьюри будет на шаг впереди. В каждом своем реванше Фьюри всегда выглядел гораздо лучше, так что он, вероятно, остановит Усика поближе к поздним раундам".

Крис Алгиери, экс-чемпион мира

"Все мы видели, насколько сильно доминировал Фьюри в середине первого боя. Да, допустил ошибку, пропустил удар и был ошеломлен. Я соглашаюсь с тем, что если бы Тайсон не получил вреда в той ситуации, то, возможно, достаточно уверенно победил бы. Но если вы спросите меня прямо сейчас, то я думаю, что Усик снова победит".

Пол Малиньяджи, экс-чемпион мира

"Не знаю, может ли Фьюри быть тем самым после трех боев с Уайлдером. Уайлдер, возможно, самый сокрушительный панчер в истории. Эти пропущенные удары навсегда останутся с Фьюри. Это тяжелые бои, через которые Тайсону пришлось пройти. Поэтому я выбираю Усика. Не думаю, что еще остался старый Фьюри. Я не уверен, что он может быть таким, как раньше. Я всегда любил Тайсона, но не уверен, что он может вернуться".

Хорхе Линарес, экс-чемпион мира

"Я за Усика, 100 процентов. Я видел их последнюю битву взглядов, Фьюри выглядел немного напуганно. Не знаю, но мне кажется, что этот бой может закончиться нокаутом от Усика в 5-м или 6-м раунде. Я так считаю. Посмотрим. Я с нетерпением жду этого поединка".

Майрис Бриедис, экс-чемпион мира

"Если Фьюри подготовится, не будет бухать и тусоваться, будет сосредоточенным на этом поединке, то Усику будет очень тяжело. Ему и так не было легко. Если тогда я ставил 50 на 50, даже, может, больше было на Усика, то в этом бою, возможно, даже 60 на Фьюри, 40 на Усика".

Тони Белью, экс-чемпион мира

"Усик – лучший врожденный боксер-тяжеловес, которого я когда-либо видел. Я просто никогда не думал, что он окажется достаточно большим для супертяжелого веса. Считаю ли я, что у Фьюри совсем нет шансов? Абсолютно нет. Но думаю ли, что он победит? Нет. Я бы снова отдал предпочтение Усику. Я думаю, что это будет очень близкий бой, и Усик победит по очкам".

Дюк Маккензи, экс-чемпион мира

"Усик выиграет бой-реванш. Я не вижу шансов на победу Тайсона. Он не сможет нокаутировать Усика. Этот парень непобедим и еще никто не нашел трещины в его обороне. К Фьюри много вопросов. Имеет плохой двигатель? Он подвергается рассечениям? Он падает? Ему надо подниматься, чтобы выиграть бой? Усику не нужно делать ничего из этого. Парень никогда не показывал своих слабых мест".

Майкл Мурер, экс-чемпион мира

"Тайсон Фьюри спарринговал с левшами, я уверен, он думает, что все сделал правильно, чтобы победить левшей. Шугар Хилл Стюард прекрасно работает с ним, но у Александра Усика просто есть мозги, чтобы сделать гораздо больше. Раньше Фьюри не был серьезным боксером, он был в плохой форме. Усик всегда был в хорошей форме, всегда делал правильные вещи. Так что Усик остановит его, возможно, в 10-м или 11-м раунде. Я считаю, что Усик победит".

Энтони Ярд, бывший претендент на титул чемпиона мира

"Если бы я должен выбирать победителя, то я бы сказал, что Александр снова выиграет. Усик снова победит Фьюри. Когда Тайсон уклоняется, кажется, что он просто дурачится, но на самом деле делает то, что дает результат. Если он станет слишком серьезным, это сыграет на руку Усику, потому что Александр сможет заметить его намерения.

Фьюри же может просто почесать нос и применять нестандартные методы. Он будет пытаться перебоксировать Усика, а украинец, в свою очередь, будет перемещаться из стороны в сторону, заходя на ближнюю дистанцию. Считаю, что это будет чрезвычайно интересный поединок".

Малик Скотт, тренер Деонтея Уайлдера

"Я просто думаю, что Усик слишком упрям, чтобы Фьюри мог с ним справиться. Я думаю, что удары, которые наносят тебе наибольшую боль – это те, которых ты не видишь. Не нужно быть сильным панчером, чтобы создать соперникам проблемы. Усик хорошо это понимает.

Болельщики думают, что Тайсон больше, поэтому может просто подойти к нему. Черт, никто не может просто подойти к Усику. Я думаю, что Фьюри получит еще больше побоев, если он просто подойдет к нему. Он будет попадать во всевозможные ловушки. Не думаю, что Тайсон сможет победить Усика".

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри

"Я думаю, что Тайсон был близок к тому, чтобы остановить Усика в седьмом раунде. Он поймал его несколько раз и ошеломил. Я верю, что у Фьюри есть все необходимое, чтобы нокаутировать Усика. Я видел, как Усик получал травмы в предыдущих боях от ударов по корпусу, а также от аперкота Тайсона. Его можно нокаутировать".

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа

"Реванш будет таким же отличным поединком, как и первый бой. Если вы попросите меня быть максимально честным, я бы хотел, чтобы выиграл Фьюри. Он немного дикий, ты наслаждаешься им больше, он больше развлекает. Но если бы вы меня спросили, куда бы я поставил свои деньги, я выбрал бы Усика.

Усика просто сложно победить. Особенно когда он уже был с тобой в ринге. В бою он обычно анализирует тебя и понимает, что ему нужно делать. Он заставил Фьюри отступать в первом поединке. Это то, чего он никогда не делал в супертяжелом весе. Когда ты смотришь на размер Тайсона, понимаешь, что Усик совершил что-то невероятное.

Но Усик любит и когда его агрессивно атакуют. Это то, что постоянно говорили Джошуа: "О, Энтони, ты просто должен быть агрессивным. Просто используй свои габариты". Нет, так это не работает. Я не знаю, что Фьюри может использовать для победы над Усиком. Он попадал ударами, но в реванше ему нужно это делать гораздо больше. И когда ты это делаешь больше, ты открываешься для контратаки".

Джеймс Али Башир, экс-тренер Усика

"Да, Усик сделает что-то по-другому. Он будет лучше, чем в первом бою, в этом будет разница. Он очень гордый, он много думает. Я считаю, что Усик с трудом выиграет этот бой. Но он выиграет.

Чем больше и сильнее его соперник, тем больше и сильнее будет Усик. Этот парень очень храбр, сконцентрирован, имеет хороший подбородок, хорошие навыки. Итак, несмотря на то, что Фьюри собирается сделать в реванше и какое давление на него оказывать, я говорю вам, если кто-то может удивить и выйти из сложного положения, то это Усик.

Тайсон набрал вес, он будет пытаться прессинговать в реванше, он будет давить на Усика. Я думаю, что его идея не сработает. Усик тоже выйдет на ринг лучшей версией себя, он уже готов к ударам по корпусу и апперкотам от Тайсона. Я прогнозирую победу Усика единогласным решением, но вероятность нокаута также существует".

В реванше Усик – Фьюри на кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер. В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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