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Усик – Фьюри: промоутер британца назвал новую дату боя за звание абсолютного чемпиона мира

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Усик – Фьюри: промоутер британца назвал новую дату боя за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок состоится в Саудовской Аравии или Великобритании.

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился подробностями организации поединка своего клиента против чемпиона по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

По его словам, объединительный бой между украинцем и британцем состоится 29 апреля 2023 года.

Место поединка еще окончательно не определено – приоритетным вариантом остается Саудовская Аравия, в противном случае битву за звание "абсолюта" устроят в Великобритании.

"Бой стопроцентно состоится в последнюю субботу апреля. Я считаю, что с местом его проведения мы определимся в течение следующих шести-семи дней, не больше. Если мы не сможем устроить то, что нас попросили сделать для Тайсона и Усика в Саудовской Аравии, то поединок состоится в Великобритании", – сказал Уоррен в интервью talkSPORT.

  • В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
  • В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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Дата публикации
Просмотры
1036
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