Усик – Фьюри: промоутер британца назвал новую дату боя за звание абсолютного чемпиона мира

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился подробностями организации поединка своего клиента против чемпиона по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

По его словам, объединительный бой между украинцем и британцем состоится 29 апреля 2023 года.

Место поединка еще окончательно не определено – приоритетным вариантом остается Саудовская Аравия, в противном случае битву за звание "абсолюта" устроят в Великобритании.

"Бой стопроцентно состоится в последнюю субботу апреля. Я считаю, что с местом его проведения мы определимся в течение следующих шести-семи дней, не больше. Если мы не сможем устроить то, что нас попросили сделать для Тайсона и Усика в Саудовской Аравии, то поединок состоится в Великобритании", – сказал Уоррен в интервью talkSPORT.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

Читайте также:

"Я видел сосиски, которые больше Усика": отец Фьюри объяснил, почему его сын победит украинца

"Это бой века": Фьюри назвал историческим предстоящий поединок против Усика за звание "абсолюта"

"Я иду за тобой, кролик": Фьюри угрожающе ответил на троллинг от Усика (видео)