Усик – Фьюри: стало известно, кто будет судить бой-реванш

Стало известно, кому доверили судить бой-реванш между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Как сообщает Boxing Scene, в ринге поединок будет обслуживать пуэрто-риканский рефери Роберто Мартинес-младший. Он работает в боксе с 2003 года, бой Усик – Фьюри станет 412-м в его карьере.

Роберто впервые будет судить поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Самый известный бой, который он ранее судил в хевивейте, состоялся в 2014 году, когда Деонтей Уайлдер нокаутировал Малика Скотта.

Судьями поединка станут Херардо Мартинес из Пуэрто-Рико, а также два американца – Пэт Морли и Фернандо Барбоса. Именно им придется определять победителя, если реванш Усик – Фьюри продлится все 12 раундов.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект будет судить реванш Усик – Фьюри. Однако это будет просто новаторский эксперимент, который никак не отразится на официальных результатах поединка.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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