Усик – Фьюри: тренер последней жертвы украинца сделал прогноз на бой за звание "абсолюта"

Дон Чарльз, тренер британского боксера супертяжелого веса Даниэля Дюбуа, поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, поединок завершится легкой победой "Цыганского короля".

"Я всегда склонялся к тому, что Фьюри победит Усика. Так было еще задолго до того, как Даниэль бился с Усиком. Задолго до того, как я стал тренером Дюбуа.

Если это будет тот Фьюри, которого мы знаем, если он будет тренироваться, а я верю, что он готовится к этому бою, то я скажу, что он будет играться с Усиком", – заявил Чарльз в интервью YouTube-каналу BoxNation..

Отметим, что в своем предыдущем бою в ночь на 27 августа 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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