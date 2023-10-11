Усик – Фьюри: тренер Уайлдера назвал фаворита исторического мегафайта

Малик Скотт выше оценивает шансы британца на победу, но считает, что расклады могут поменяться.

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о предстоящем бое между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, "Цыганский король" является фаворитом этого поединка. В то же время, он не исключает, что ситуация может измениться, и уже у Усика будут лучшие шансы на победу.

"В один момент я думал, что в этом бою шансы 50 на 50, но теперь я отдаю предпочтение Фьюри – 70 на 30. Учитывая, как выглядел Усик в поединке против Дюбуа, я был не особо впечатлен его выступлением.

Александр хорошо себя показал, я знаю, что он может сделать. Мне понравился Усик, который дважды бился с Энтони Джошуа. Ему нужны такие бои с равными шансами. Прямо сейчас мы отдаем предпочтение Фьюри. Но я уверен, что через четыре недели мы назовем фаворитом Усика", – сказал Скотт в комментарии Boxing Social .

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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