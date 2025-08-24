Усик, Харлан и Подкопаева продекламировали стих Василия Симоненко ко Дню Независимости Украины

Александр Усик / © instagram.com/usykaa

Украинские спортсмены продекламировали стихотворение Василия Симоненко "Я закоханий палко, без міри" ко Дню Независимости.

В видеоролике снялись Лилия Подкопаева, Ольга Харлан, Александр Усик, Вадим Гутцайт, Парвиз Насибов, Людмила Лузан, Александр Абраменко, Влада Харькова, Алексей Середа, Олег Верняев, Елена Пидгрушная и Ирина Коляденко.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Как отметил лидер государства, сегодня мы строим Украину, у которой будет достаточно силы и мощи, чтобы жить в безопасности и мире. Украинцы борются за мир и покой, который должен господствовать для будущих поколений.

Зеленский выразил благодарность всем, кто защитил и будет защищать Украину в этой войне за независимость. Он убежден, что ради такой цели следует жить.

"С праздником вас, великий народ великой страны! С Днем Независимости! Слава Украине!", – резюмировал он.

Напомним, День Независимости Украины празднуют 24 августа – эта дата остается неизменной с момента принятия Акта провозглашения независимости в 1991 году и закреплена в украинском законодательстве как официальный символ государственности.