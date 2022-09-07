"Усик - хитрый маленький подонок": Фьюри высокомерно сравнил себя с украинцем

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри хамовито высказался о чемпионе мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александре Усике.

"Цыганский король" заверил, что с легкостью справится с Усиком, поскольку является его "большей и улучшенной версией".

По словам британца, он не уступает украинцу ни в скорости, ни в боксерском мастерстве.

"Тайсон Фьюри делает то же, что и Усик, но я большая и улучшенная версия его с нокаутирующей мощью. Усик думает, что он хитрый маленький подонок и он может боксировать и двигаться. Я занимался боксом и двигался всю свою карьеру, но сейчас мне просто нравится нокаутировать подонков.

Я никогда не видел бойца, который был бы быстрее меня, ни в бою, ни в спарринге. В супертяжелом весе Усик весит 100 килограммов, но он не быстрее меня. То, что он фактически является средневесом, означает, что он имеет скорость. Но лишний вес не поможет его скорости. Если человек набирает вес с 90 до 100 кг, он носит больше мышц и замедляется. Почему Тайсон Фьюри собирается его побеждать? Потому что Тайсон Фьюри - 206-сантиметровая и 125-килограммовая боевая машина, которая не устает выбрасывать удары", - приводит слова Фьюри The Ring.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

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