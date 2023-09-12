Усик – Хргович: Джошуа оценил шансы украинца и хорвата в потенциальном бою

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о возможном бое между обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обязательным претендентом по линии IBF Филиппом Хрговичем.

По мнению Эй Джея, украинский чемпион является фаворитом противостояния, но хорвата тоже не стоит недооценивать, ведь в боксе может произойти все, что угодно.

"Хргович хорош. Он хороший панчер. Усик – топовый боец, но в боксе может произойти что угодно. Никогда не знаете, что случится. Все же я считаю Усика фаворитом", – сказал Джошуа в комментарии Misfits Boxing.

Ранее промоутер хорвата Эдди Хирн назвал возможную дату для боя между его клиентом и Усиком.

Напомним, в ночь на 27 августа Усик на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в суперхтяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

В активе 36-летнего украинца 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 31-летнего Хрговича 16 побед (13 – нокаутом) в 16 поединках. В своем последнем бою хорват в августе этого года нокаутировал австралийца Демси Маккина и сохранил статус обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе.

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