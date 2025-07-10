Усик и Дюбуа показали свою форму за 10 дней до боя за звание "абсолюта" (фото)

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

Реклама

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа показали свою физическую форму за десять дней до объединительного боя за звание "абсолюта".

Украинец и британец опубликовали собственные фото на своих страницах в Instagram.

Александр Усик / © instagram.com/usykaa

Даниель Дюбуа / © instagram.com/dynamite_daniel_dubois

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Реклама

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Реклама

Также мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.