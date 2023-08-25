Усик и Дюбуа показали вес перед боем – украинец вспомнил о защитниках Бахмута (фото, видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели традиционную процедуру взвешивания накануне боя.

Украинский боксер оказался легче своего оппонента. Вес Александра составил 100,2 кг, Даниэля – 105,8 кг.

Отметим, что на взвешивании Усик вышел на сцену с флагом с надписью "Фортеця Бахмут". Таким образом, боксер отдал уважение нашим военным, которые героически защищают город от российских оккупантов.

Усик с флагом с надписью "Фортеця Бахмут"/Скриншот видео

Видео взвешивания перед боем Усик – Дюбуа

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

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В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Ранее сообщалось, что Усик "выиграл" у Дюбуа дуэль взглядов перед чемпионским боем. На пресс-конференции Александр получил подарок от воинов ВСУ.

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