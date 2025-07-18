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Усик и Дюбуа показали вес перед боем за звание абсолютного чемпиона мира
Украинец и британец прошли процедуру взвешивания.
В пятницу, 18 июля, состоялась церемония взвешивания чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа перед боем-реваншем.
Украинец и британец показали свой вес за день до объединительного поединка.
Дюбуа перевесил Усика. Весы под британцем показали 110,5 кг. Вес украинца составил 103,1 кг – это рекордный показатель за его карьеру.
К слову, перед реваншем с Тайсоном Фьюри украинский боксер весил 102,5 кг, перед первым боем с "Цыганским королем" – 101,8 кг.
Перед первым поединком Усик – Дюбуа, который состоялся летом 2023 года, британец показал вес 105,7 кг против 100,1 кг у украинца.
Реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Вечер бокса на "Уэмбли" стартует в 19:00 по киевскому времени. Зрители увидят поединки андеркарда, после чего состоится главный бой между Усиком и Дюбуа, который начнется около 23:30.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.
Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.
Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.