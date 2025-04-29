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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Усик и Дюбуа провели битву взглядов после пресс-конференции в Лондоне (видео)

Претенденты на звание абсолютного чемпиона заглянули друг другу в глаза.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © facebook.com/K2Ukraine

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа провели дуэль взглядов после пресс-конференции в Лондоне, посвященной их предстоящему объединительному бою.

На этот раз все прошло спокойно. Боксеры заглянули друг другу в глаза, после чего первым отвел взгляд британец.

Добавим, что на пресс-конференции украинец потроллил своего соперника.

Отметим, что накануне Усик и Дюбуа также провели дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее было опубликовано официальное промо боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

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Дата публикации
Количество просмотров
80
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