Усик и Дюбуа провели финальную битву взглядов перед реваншем (видео)

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа провели финальную битву взглядов перед боем-реваншем.

Она состоялась в конце церемонии взвешивания, где боксеры показали вес перед объединительным поединком. Украинец и британец в последний раз заглянули друг другу в глаза, прежде чем встретиться в ринге.

Реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Вечер бокса на "Уэмбли" стартует в 19:00 по киевскому времени. Зрители увидят поединки андеркарда, после чего состоится главный бой между Усиком и Дюбуа, который начнется около 23:30.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

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Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.