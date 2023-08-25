Усик и Дюбуа провели финальную дуэль взглядов накануне титульного боя (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели последнюю дуэль взглядов накануне поединка.

Она длилась около полуминуты. Как и во время предыдущей дуэли взглядов, Даниэль снова отвел взгляд первым.

Видео финальной дуэли взглядов Усика и Дюбуа

ONLY ONE THING LEFT TO DO #UsykDubois | SAT 5PM ET | @ESPNPlus pic.twitter.com/ZaLpX6hcM9 — Top Rank Boxing (@trboxing) August 25, 2023

Также боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Украинский боксер оказался легче своего оппонента. Вес Александра составил 100,2 кг, Даниэля – 105,8 кг.

Во время взвешивания Усик вспомнил о защитниках Бахмута, выйдя на сцену с флагом с надписью "Фортеця Бахмут".

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

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В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Ранее сообщалось, что Усик получил подарок от воинов ВСУ перед боем против Дюбуа.

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