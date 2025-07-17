Усик и Дюбуа провели пресс-конференцию и дуэль взглядов перед реваншем (видео)

Усик – Дюбуа

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В четверг, 17 июля, в Лондоне состоялась официальная пресс-конференция чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа перед боем-реваншем.

"Привет, Лондон. Я рад быть здесь снова. Это моя ночь – я верю в это. Я верю в Бога и Матерь Божью. Я готовился к этому бою. Я украинец.

Каждый мой бой важен для меня и для команды. Сейчас этот бой важен для моей страны и для воинов, который ее защищают. Это мотивация для моих людей. Это очень важно для меня", – сказал Усик на пресс-конференции.

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"Я правильно подготовился, я сейчас просто на другом уровне. Я готов пройти сквозь все, что нужно сделать в субботу и забрать все пояса. Я на подъеме. Я хочу славы и величия.

Это история, которая пишется прямо сейчас, и я собираюсь устроить настоящий разгром. Я голоден. Я готов к этому", – сказал Дюбуа.

После пресс-конференции боксеры устроили битву взглядов, внимательно заглянув в глаза друг другу.

Полное видео пресс-конференции Усика и Дюбуа

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

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Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.