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Усик и Дюбуа провели пресс-конференцию и дуэль взглядов перед реваншем (видео)
Украинец и британец ответили на вопросы журналистов и заглянули друг другу в глаза.
В четверг, 17 июля, в Лондоне состоялась официальная пресс-конференция чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа перед боем-реваншем.
"Привет, Лондон. Я рад быть здесь снова. Это моя ночь – я верю в это. Я верю в Бога и Матерь Божью. Я готовился к этому бою. Я украинец.
Каждый мой бой важен для меня и для команды. Сейчас этот бой важен для моей страны и для воинов, который ее защищают. Это мотивация для моих людей. Это очень важно для меня", – сказал Усик на пресс-конференции.
"Я правильно подготовился, я сейчас просто на другом уровне. Я готов пройти сквозь все, что нужно сделать в субботу и забрать все пояса. Я на подъеме. Я хочу славы и величия.
Это история, которая пишется прямо сейчас, и я собираюсь устроить настоящий разгром. Я голоден. Я готов к этому", – сказал Дюбуа.
После пресс-конференции боксеры устроили битву взглядов, внимательно заглянув в глаза друг другу.
Полное видео пресс-конференции Усика и Дюбуа
Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.
В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.
Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.
Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.
Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.