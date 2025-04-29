Усик и Дюбуа устроили спор на пресс-конференции перед реваншем (видео)

Усик – Дюбуа / © x.com/DAZNBoxing

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа устроили спор на пресс-конференции в Лондоне, посвященной их предстоящему объединительному бою.

Украинец и британец вспомнили эпизод из их первого поединка, когда Дюбуа нанес Усику запрещенный удар ниже пояса.

Дюбуа в очередной раз заявил, что его "обокрали", пообещав восстановить справедливость в реванше.

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"Думаю ли я, что меня обокрали в тот вечер в Польше? Да, но это уже в прошлом. У меня есть шанс исправить это и прояснить споры. Сейчас говорят много ерунды, но я не могу дождаться, чтобы уложить его спать", – сказал Дюбуа.

В свою очередь тренер Дюбуа заявил, что Усик заслуживает "Оскара" за актерскую игру во время падения на канвас. Украинец не замедлил ответить.

"Ты прав, я заслуживаю "Оскара". Слушай, ты должен научить своего бойца бить чисто, но я выиграл этот бой своей правой рукой – джебом. Бам! Этого достаточно", – сказал Усик.

Кроме того, украинец потроллил своего соперника. Усик передал Дюбуа фото, где британец бьет ему ниже пояса, и попросил его оставить автограф, а затем и сам расписался на них.

Завершилась пресс-конференция битвой взглядов, которая прошла довольно спокойно. Боксеры посмотрели друг другу в глаза, после чего британец первым отвел взгляд.

Отметим, что накануне Усик и Дюбуа также провели дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В пятом раунде того поединка произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса, после чего тот оказался на канвасе ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа пожаловался, что у него украли победу, потому что его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль заявил, что на самом деле он нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. Из-за этого в команде британца даже требовали аннулировать результат поединка, однако апелляция была отклонена.

Ранее было опубликовано официальное промо боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Также букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.