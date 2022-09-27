Усик и Джошуа подождут: жертва Виталия Кличко принял вызов Фьюри

Немецкий боксер супертяжелого веса Мануэль Чарр дал согласие на поединок с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.
Чарр быстро отреагировал на призыв "Цыганского короля" выйти с ним в ринг. У себя в соцсетях немец публично согласился биться с Фьюри.
"Тайсон, ты сделал хороший выбор и принял хорошее решение - драться с лучшими. Брат, мы подарим нашим фанатам наибольшее удовольствие всех времен", - сказал Чарр в своем Instagram.
Ранее обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что хочет провести бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша с Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года, но похоже, поединок между звездными британцами сорвался.
- Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры. На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.
- 37-летний Чарр провел за карьеру 37 поединков, одержал 33 победы (19 - нокаутом) и четыре раза проигрывал. В сентябре 2012 года он бился с Виталием Кличко за титул WBC, но уступил украинцу в четвертом раунде техническим нокаутом.
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