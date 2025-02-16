Усик и его жена поддержали Беринчика после поражения в чемпионском бою против Дэвиса

Александр и его возлюбленная верят, что в будущем Дениса еще ждут победы.

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и его жена Екатерина поддержали экс-чемпиона Дениса Беринчика после его поражения в бою против американца Кейшона Дэвиса.

В ночь на 15 февраля Беринчик в четвертом раунде нокаутом проиграл Дэвису в поединке, который состоялся на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США). Таким образом, Денис потерял пояс WBO в легком весе.

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Сначала Екатерина посвятила Беринчику пост в Instagram-stories со словами: "Это не падение – это новый старт и мотивация".

Екатерина Усик поддержала Дениса Беринчика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Позже Александр и сам в Instagram-stories опубликовал совместное архивное фото с Денисом, которое подписал: "Без поражения нет победы. Только не плачь, ТНEМ".

Александр Усик поддержал Дениса Беринчика / Фото: instagram.com/usykaa

Для Дениса это была первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

36-летний Беринчик потерпел первое поражение в своей карьере. До этого Денис одержал 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В послужном списке 25-летнего Кейшона теперь 13 побед (9 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

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