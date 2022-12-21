Усик и Фьюри договорились: промоутер рассказал новые подробности боя за "абсолюта"

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри договорились провести бой за "абсолюта" супертяжелого веса без промежуточных поединков.

Об этом сообщил глава Top Rank Боб Арум.

"Оба согласились сразиться друг с другом в следующем бою. Фьюри и Усик оба взрослые люди, поэтому у нас минимум незначительных разговоров. Усик мой хороший друг, он очень умен, а Тайсон – супермен, и как спортсмен, и как интеллект. Они хотят боя.Оба.Поэтому будет очень мало разных разногласий и непонятных ситуаций, которые обычно на переговорах.Мы можем сделать этот бой.Я в этом очень уверен.И да, я говорю, что оба бойца согласились сражаться друг с другом без всяких промежуточных боев", – цитирует Арума Sky Sports.

Также он рассказал, где и когда может пройти поединок.

"Сейчас главный вопрос в том, что с датой и местом. Но это сражение бесспорно состоится, и это произойдет в первые четыре месяца следующего года. Сейчас у нас два равновесных предложения с Ближнего Востока, есть возможность провести бой в Британии на "Уэмбли" с огромной аудиторией в 95 000 человек", – сказал он.

Напомним, после своей победы над Дереком Чисорой Фьюри вызывающе вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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