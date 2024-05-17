Усик и Фьюри показали вес перед боем за звание абсолютного чемпиона мира

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри прошли церемонию взвешивания перед боем за звание абсолютного чемпиона мира.

Британец перевесил украинца почти на 13 кг. Вес "Цыганского короля" составил 118,8 кг, тогда как нашего соотечественника – 105,9 кг. Это рекордный вес в карьере Усика.

До этого самым тяжелым Александр был перед вторым боем с Энтони Джошуа – 100,5 кг. А в последнем поединке против Даниэля Дюбуа вес украинца составил 100,2 кг.

Добавим, что на церемонию взвешивания Усик прибыл в вышиванке с портретом военного ВСУ Александра Мациевского, которого россияне демонстративно расстреляли на камеру после слов "Слава Украине".

Также боксеры провели финальную дуэль взглядов, во время которой британец толкнул украинца.

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Фьюри.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри.

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