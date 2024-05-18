Усик и Фьюри прибыли на бой за звание абсолютного чемпиона мира (видео)

Совсем скоро украинец и британец сойдутся в ринге.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри прибыли на бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Украинский боксер взял с собой талисман от дочери – игрушечного осла.

USYK HAS ARRIVED!



Его daughter's cuddly toy in hand ❤️ pic.twitter.com/yQsK9i4xCL — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 18, 2024

Британец в стильном костюме, черных очках и шляпе уже тоже прибыл на арену.

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Фьюри. Ориентировочное время начала поединка – не раньше 00:30 воскресенья, 19 мая по киевскому времени.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Напомним, накануне боя Усик и Фьюри показали вес. Также боксеры провели финальную дуэль взглядов, во время которой британец толкнул украинца.

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