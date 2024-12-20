Усик и Фьюри провели финальную дуэль взглядов перед реваншем (видео)

Она длилась всего несколько секунд.

В пятницу, 20 декабря, обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и экс-чемпион Тайсон Фьюри провели финальную дуэль взглядов накануне боя-реванша.

Она состоялась на церемонии взвешивания после того, как украинец и британец показали вес. Битва взглядов длилась всего несколько секунд. Это очень быстро надоело "Цыганскому королю", который отвернулся от Усика.

К слову, накануне после пресс-конференции Усик и Фьюри устроили чрезвычайно долгую битву взглядов. Боксеры больше 10 минут пристально смотрели друг другу в глаза.

Видео финальной битвы взглядов перед реваншем Усик – Фьюри

. @Tyson_Fury 's time has come to reign again, and will stand in his way ⚡️ #UsykFury2 | Декабрь 21 | #RiyadhSeason pic.twitter.com/cNoWjOiTWr — Queensberry Promotions (@Queensberry) December 20, 2024

Полное видео церемонии взвешивания перед реваншем Усик – Фьюри

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя-реванша Усик – Фьюри.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

Усик – Фьюри: букмекеры определили фаворита боя-реванша

Между командами Усика и Фьюри возник спор накануне боя-реванша: что стало причиной

Усик – Фьюри: прогнозы известных боксеров, тренеров и промоутеров на бой-реванш