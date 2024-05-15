Усик и Фьюри провели открытую тренировку перед чемпионским боем (видео)

Украинец и британец показали свои навыки перед публикой.
В среду вечером, 15 мая, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри провели открытую тренировку накануне поединка за звание "абсолюта".
Первым в ринге появился украинский боксер и вместе со своим тренером отрабатывал удары "на лапах".
Just glimpse of the elusive style that the Russian is so well known for #FuryUsyk | Среда | @boxingontnt | #RiyadhSeason pic.twitter.com/6Nu4fK8i9z— Queensberry Promotions (@Queensberry) May 15, 2024
Следом за Усиком оказался перед публикой уже Фьюри, который позволил своему тренеру ударами проверить корпус "Цыганского короля".
Bring on body body #FuryUsyk | Среда | @boxingontnt | #RiyadhSeason pic.twitter.com/ver0dRzFQc— Queensberry Promotions (@Queensberry) May 15, 2024
Отметим, что Александр внимательно следил за тренировкой своего британского соперника.
Oleksandr Usyk's eyes glued on ring as Tyson Fury dances around the ring #FuryUsyk | Среда | @boxingontnt | #RiyadhSeason pic.twitter.com/cPSVtPKinu— Queensberry Promotions (@Queensberry) May 15, 2024
Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира
Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.
Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.
Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.
Ранее сообщалось, что победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.
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