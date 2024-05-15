Усик и Фьюри провели открытую тренировку перед чемпионским боем (видео)

Украинец и британец показали свои навыки перед публикой.

В среду вечером, 15 мая, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри провели открытую тренировку накануне поединка за звание "абсолюта".

Первым в ринге появился украинский боксер и вместе со своим тренером отрабатывал удары "на лапах".

Just glimpse of the elusive style that the Russian is so well known for #FuryUsyk | Среда | @boxingontnt | #RiyadhSeason pic.twitter.com/6Nu4fK8i9z — Queensberry Promotions (@Queensberry) May 15, 2024

Следом за Усиком оказался перед публикой уже Фьюри, который позволил своему тренеру ударами проверить корпус "Цыганского короля".

Отметим, что Александр внимательно следил за тренировкой своего британского соперника.

Oleksandr Usyk's eyes glued on ring as Tyson Fury dances around the ring #FuryUsyk | Среда | @boxingontnt | #RiyadhSeason pic.twitter.com/cPSVtPKinu — Queensberry Promotions (@Queensberry) May 15, 2024

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

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