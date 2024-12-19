Усик и Фьюри провели пресс-конференцию и чрезвычайно долгую битву взглядов перед реваншем (видео)

В четверг, 19 декабря, состоялась финальная пресс-конференция перед боем-реваншем между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер прибыл на мероприятие в эффектном костюме и вышел на сцену под живое исполнение песни "Барабан" известного певца Артема Пивоварова.

"Сейчас это только разговоры, все будет 21 декабря в ринге. Сейчас шоу, камеры – 21 декабря все будет серьезно", – сказал Усик на пресс-конференции.

"Мне нечего сказать, кроме того, что в этом поединке будет много боли. Вы увидите. Все, что я должен сказать – разговоры завершены. Вы знаете, что во время первого боя я много говорил, шутил – на этот раз я полностью серьезен. В субботу вечером я нанесу долбанный вред. Просто смотрите, как я буду выполнять свою работу с этим дураком", – заявил Фьюри.

В конце пресс-конференции Усик и Фьюри провели битву взглядов, которая была очень долгой. Украинец и британец больше 10 минут пристально смотреть друг другу в глаза.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман даже пытался прервать боксеров, но они продолжали не сводить взгляд друг с друга.

Видео битвы взглядов

SOME STAREDOWN ️



First of fight week #Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Cb7hduSe2w — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2024

Полное видео пресс-конференции Усика и Фьюри перед реваншем

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

Усик – Фьюри: букмекеры определили фаворита боя-реванша

Реванш Усик – Фьюри: полный андеркард вечера бокса

"Это в контракте": промоутер назвал условие, при котором состоится третий бой между Усиком и Фьюри