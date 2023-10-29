Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов в ринге после боя "Цыганского короля" с Нганну (видео)

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поднялся в ринг после боя между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Во время поединка в саудовском Эр-Рияде "Цыганский король" побывал в нокдауне, но победил Нганну раздельным решением судей. После завершения боя Усик и Фьюри встретились в ринге и провели дуэль взглядов.

Британец обратился к украинцу: "Давай подеремся здесь. За все пояса. За звание "абсолюта". Давай, брат, давай".

Затем журналист спросил Александра, как он, посмотрев поединок Фьюри против Нганну, собирается биться с "Цыганским королем". Усик ответил лаконично: "Невероятно".

Также украинец подтвердил, что готов сразиться с Фьюри 23 декабря в Саудовской Аравии.

"Мы вернемся в этот ринг 23 декабря. Я готов биться. Большое спасибо. Я иду спать", – сказал Александр.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии. Ожидается, что украинец и британец сойдутся в ринге уже 23 декабря этого года, однако официально дату их битвы еще не объявили.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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