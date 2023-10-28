Усик и Фьюри встретились в Саудовской Аравии – украинец удивил своим поступком (видео)

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик встретился с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде накануне поединка "Цыганского короля" против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Украинец прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы посетить бой между Фьюри и Нганну. В холле отеля Александр неожиданно столкнулся со своим будущим оппонентом в поединке за "абсолюта" в хевивейте.

Фьюри эмоционально позвал украинского боксера к себе: "Александр Усик! Я выбрал тебя! Стань здесь".

Встреча Усика и Фьюри получилась очень теплой. Чемпионы обнялись, после чего украинец, обхватив "Цыганского короля" руками, неожиданно поднял его.

После того, как будущие соперники разошлись, Усик прокомментировал встречу с Фьюри, потроллив британца.

"Тайсон не тяжелый. Не тяжелый. Крузервейт он. Кролик", – сказал Усик в комментарии Boxing Social.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Ожидается, что украинец и британец сойдутся в ринге 23 декабря этого года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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