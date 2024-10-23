Усик и Фьюри высказались на первой пресс-конференции перед реваншем: что говорили боксеры

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и бывший чемпион Тайсон Фьюри дали комментарии во время пресс-конференции в Лондоне, посвященной их бою-реваншу.

В том числе украинец рассказал о своей мотивации на второй поединок против "Цыганского короля".

"Я счастлив быть здесь. Какая моя мотивация? У меня нет мотивации, только мой режим и концентрация – это моя мотивация. Хватит", – сказал Усик.

В свою очередь, британец признал, что Усик одержал справедливую победу в первом бою.

"На самом деле прошло около 4,5 года с тех пор, как был второй бой против Уайлдера, последний раз я был аутсайдером в этих боях. О чем я думаю? Я просто с нетерпением жду фантастического боя. В мае был фантастический поединок. Александр выиграл бой честно и справедливо.

Я просто хочу снова устроить отличный бой. В прошлый раз это было очень близко, я выиграл с преимуществом в одно очко. Чуть больше сосредоточенности, поменьше самоуспокоения, и я должен сделать то, что мне нужно. Ничего радикально не должно меняться, чуть больше того же, чуть больше сосредоточенности, как я говорю, и я одержу победу", – заявил Фьюри.

Ранее сообщалось, что Усик в образе "Хитмена" пришел на пресс-конференцию перед реваншем из Фьюри. Также украинец и британец провели битву взглядов.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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