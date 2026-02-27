- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 1 мин
Усик и Ломаченко поддержали Бубку после призыва Гераскевича лишить его звания Героя Украины
Украинские боксеры встали в защиту олимпийского чемпиона в прыжках с шестом.
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поддержали олимпийского чемпиона в прыжках с шестом Сергея Бубку после призыва скелетониста Владислава Гераскевича лишить его звания Героя Украины.
27 февраля Усик опубликовал совместное фото с Бубкой в своем официальном Telegram-канале.
"На этом фото я с Бубкой Сергеем Назаровичем, одним из самых выдающихся легкоатлетов в истории, настоящей легендой прыжков с шестом и мировым рекордсменом. Я искренне рад быть знакомым с этим выдающимся человеком.
Его список достижений просто невероятный:
- олимпийский чемпион 1988 года;
- участник Олимпийских игр 1988, 1992 и 1996 годов;
- шестикратный чемпион мира подряд (на открытом воздухе);
- трижды чемпион мира в помещении (1985, 1987, 1991);
- обладатель Кубка мира;
- Чемпион Европы 1986 года и многократный чемпион Европы в помещении;
Насчитывается целых 35 мировых рекордов:
- 17 на открытом воздухе;
– 18 в помещении.
Это первый спортсмен в истории, преодолевший 6,00 м (1985) и 6,10 м. Личный рекорд на открытом воздухе — 6,14 м (1994) и в помещении — 6,15 м (1993).
Больше десяти лет абсолютного доминирования в мировой легкоатлетике. Это невероятно!", — написал Усик.
В свою очередь, Ломаченко опубликовал пост в поддержку Бубки на своей странице в Facebook.
"С уважением, легенда. Мир всем" — написал Ломаченко.