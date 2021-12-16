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Усик и Ломаченко поднялись в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

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Усик и Ломаченко поднялись в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

instagram.com/usykaa

Возглавляет список мексиканец Сауль Альварес.

Авторитетный телеканал ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р).

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко после победы над Ричардом Комми с 9-й позиции поднялся на 8-ю.

Чемпион по версиям IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Александр Усик тоже прибавил одну позицию. Он сдвинул с четвертого места обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Теперь Усик располагается в этом рейтинге выше всех представителей хевивейта.

По-прежнему лидирует в рейтинге абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе мексиканец Сауль Альварес, которого ранее WBC признала лучшим боксером 2021 года.

Лучшие боксеры P4P по версии ESPN:

1. Сауль Альварес

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Инуэ

4. Александр Усик

5. Тайсон Фьюри

6. Эррол Спенс

7. Джош Тейлор

8. Василий Ломаченко

9. Хуан Франсиско Эстрада

10 Джервонта Дэвис / Джордж Камбосос

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