Усик и Ломаченко поднялись в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

Возглавляет список мексиканец Сауль Альварес.
Авторитетный телеканал ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р).
Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко после победы над Ричардом Комми с 9-й позиции поднялся на 8-ю.
Чемпион по версиям IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Александр Усик тоже прибавил одну позицию. Он сдвинул с четвертого места обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Теперь Усик располагается в этом рейтинге выше всех представителей хевивейта.
По-прежнему лидирует в рейтинге абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе мексиканец Сауль Альварес, которого ранее WBC признала лучшим боксером 2021 года.
Лучшие боксеры P4P по версии ESPN:
1. Сауль Альварес
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Инуэ
4. Александр Усик
5. Тайсон Фьюри
6. Эррол Спенс
7. Джош Тейлор
8. Василий Ломаченко
9. Хуан Франсиско Эстрада
10 Джервонта Дэвис / Джордж Камбосос
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