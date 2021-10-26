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Усик и Ломаченко вошли в рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

Усик и Ломаченко вошли в рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

facebook.com/K2Ukraine

Тайсону Фьюри не нашлось места в топ-10 почетного списка.

Авторитетное издание The Ring опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P). В топ-10 оказались сразу два украинских боксера - Александр Усик и Василий Ломаченко.

По сравнению с аналогичным сентябрьским рейтингом позиции украинских боксеров не изменились. Усик находится на втором месте, а Ломаченко расположился на 9-й строчке.

Лидирует в рейтинге P4P абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес.

Стоит отметить, что в десятку лучших не попал обладатель титула WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри, который в октябре защитил свой пояс, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера.

Рейтинг боксеров P4P по версии The Ring:

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Александр Усик (Украина)

3. Наоя Иноуэ (Япония)

4. Теренс Кроуфорд (США)

5. Джош Тейлор (Великобритания)

6. Эррол Спенс (США)

7. Теофимо Лопес (США)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

9. Василий Ломаченко (Украина)

10. Казуто Иока (Япония)

Ранее ТСН Проспорт писал, что Усик оценил свои шансы в потенциальном объединительном бою с Фьюри.

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