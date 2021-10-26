Усик и Ломаченко вошли в рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

Усик и Ломаченко вошли в рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

Тайсону Фьюри не нашлось места в топ-10 почетного списка.

Авторитетное издание The Ring опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P). В топ-10 оказались сразу два украинских боксера - Александр Усик и Василий Ломаченко.

По сравнению с аналогичным сентябрьским рейтингом позиции украинских боксеров не изменились. Усик находится на втором месте, а Ломаченко расположился на 9-й строчке.

Лидирует в рейтинге P4P абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес.

Стоит отметить, что в десятку лучших не попал обладатель титула WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри , который в октябре защитил свой пояс, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера.

Рейтинг боксеров P4P по версии The Ring:

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Александр Усик (Украина)

3. Наоя Иноуэ (Япония)

4. Теренс Кроуфорд (США)

5. Джош Тейлор (Великобритания)

6. Эррол Спенс (США)

7. Теофимо Лопес (США)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

9. Василий Ломаченко (Украина)

10. Казуто Иока (Япония)

В последнем бою в сентябре этого года Усик единогласным судейским решением победил британца Энтони Джошуа и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В начале 2022 года боксеры должны провести реванш , пункт о котором был прописан в контракте на первый поединок.

и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В начале 2022 года боксеры , пункт о котором был прописан в контракте на первый поединок. Ломаченко в своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани. Поскольку абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес отказался дать Василию реванш, Ломаченко 11 декабря проведет следующий поединок с ганцем Ричаардом Комми по прозвищу "Терминатор".

Ранее ТСН Проспорт писал, что Усик оценил свои шансы в потенциальном объединительном бою с Фьюри.

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