Усик и Верховен провели длительную битву взглядов после финальной пресс-конференции

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен провели длительную дуэль взглядов после финальной пресс-конференции, которая состоялась за два дня до их боя.

Соперники почти две минуты стояли и смотрели друг другу в глаза — ни один из них не хотел первым отводить взгляд.

В ситуацию вмешался промоутер Эдди Хирн, который закрыл Верховену глаза, после чего украинец и нидерландец пожали друг другу руки.

Добавим, что перед финальной пресс-конференцией Усик и Верховен провели еще одну дуэль взглядов.

Когда бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

