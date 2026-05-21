- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 2 мин
Усик и Верховен провели длительную битву взглядов после финальной пресс-конференции
Соперники почти две минуты стояли и смотрели друг другу в глаза.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен провели длительную дуэль взглядов после финальной пресс-конференции, которая состоялась за два дня до их боя.
Соперники почти две минуты стояли и смотрели друг другу в глаза — ни один из них не хотел первым отводить взгляд.
В ситуацию вмешался промоутер Эдди Хирн, который закрыл Верховену глаза, после чего украинец и нидерландец пожали друг другу руки.
Видео дуэли взглядов
Добавим, что перед финальной пресс-конференцией Усик и Верховен провели еще одну дуэль взглядов.
Когда бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.
На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.
Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.
Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".
Где смотреть бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.
Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.
Ранее сообщалось, что Усик обратился к украинцам перед боем с Верховеном.
Также мы рассказывали, что букмекеры определили фаворита боя Усик — Верховен.