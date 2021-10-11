"Усик или никто": отец Фьюри назвал следующего соперника для непобедимого "Цыганского короля"

Джон Фьюри заявил, что его сын не будет драться ни с кем, кроме украинского чемпиона.

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри Джон Фьюри ответил на вопрос, кто станет следующим соперником его сына после победного завершения трилогии с Деонтеем Уайлдером.

ФЬЮРИ - УАЙЛДЕР: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ

"Цыганского короля", по словам его отца, теперь интересует только поединок против украинского обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

"Следующим будет Усик или никто. Я бы не стал беспокоиться об остальных, они ниже классом, чем Тайсон. Справился бы Диллиан Уайт с Деонтеем Уайлдером? Нет. Тогда почему они хотят, чтобы мой сын нокаутировал его? Тайсон не будет драться в таких боях. Я ему сказал, что это должен быть Усик, или пусть нас даже не беспокоят", - цитирует Джона Фьюри Talksport.

Почему Тайсона Фьюри называют "Цыганским королем"? Обладатель титула WBC родился в семье ирландских кочевников, которых в Великобритании также называют цыганами. Именно к этой этнической группе относит себя Фьюри.

В ночь на 10 октября Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде и сохранил пояс WBC в супертяжелом весе. Остальные три самые престижные титулы хэвивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа. Именно поэтому потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Отметим, что поединок между Усиком и Фьюри станет возможным только после того, как Александр защитит титулы во втором бою с Джошуа. Эй Джей уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

Нокаутировав Уайлдера в 11-м раунде, Фьюри успешно закончил трилогию с "Бронзовым бомбардировщиком". Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца в седьмом раунде .

. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самые престижные пояса.

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