Усик иронически отреагировал на старт подготовки Фьюри к бою за звание "абсолюта" (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик остроумно отреагировал на видео из тренировочного лагеря обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, который возобновил подготовку к их поединку после травмы.

Накануне британец в соцсетях показал, как готовится к бою за все титулы супертяжелого дивизиона.

Вместе со своим тренером "Цыганский король" отрабатывал удары "на лапах".

Tyson Fury on the pads today ahead of his fight vs Oleksandr Usyk on May 18th…



[ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/Nd5WJqLhNu — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 19, 2024

После этого Усик опубликовал в своем Instagram видео, где он прыгает на скакалке в компании другого украинского боксера Дмитрия Митрофанова, а в подписи затроллил своего будущего соперника.

"Твой лагерь только начался, мой так и не закончился", – иронически написал Усик.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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