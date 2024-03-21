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Усик иронически отреагировал на старт подготовки Фьюри к бою за звание "абсолюта" (видео)

Усик иронически отреагировал на старт подготовки Фьюри к бою за звание "абсолюта" (видео)

Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото: twitter.com/trboxing

Украинский боксер затроллил "Цыганского короля".

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик остроумно отреагировал на видео из тренировочного лагеря обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, который возобновил подготовку к их поединку после травмы.

Накануне британец в соцсетях показал, как готовится к бою за все титулы супертяжелого дивизиона.

Вместе со своим тренером "Цыганский король" отрабатывал удары "на лапах".

После этого Усик опубликовал в своем Instagram видео, где он прыгает на скакалке в компании другого украинского боксера Дмитрия Митрофанова, а в подписи затроллил своего будущего соперника.

"Твой лагерь только начался, мой так и не закончился", – иронически написал Усик.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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