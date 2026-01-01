Усик, Магучих, Зинченко, Билодид и другие: как украинские спортсмены встречали Новый год

Ярослава Магучих / instagram.com/rosya_dp

Реклама

В четверг, 1 января, в Украине и мире празднуют Новый год.

По этому случаю украинские спортсмены также обратились к фанатам в соцсетях, поздравив их и выразив пожелания на 2026 год.

Также звезды украинского спорта показали фото, как встречали Новый год.

Реклама

Александр Усик и его жена Екатерина

Александр Зинченко и его жена Влада

Роман Яремчук и его жена Кристина

Владимир Бражко и его жена Даша Квиткова

Реклама

Дарья Билодид

Ярослава Магучих

Ранее сообщалось, что украинские спортсмены поздравили с Рождеством и показали, как празднуют в семейном кругу.