Усик, Магучих, Зинченко, Билодид и другие: как украинские спортсмены встречали Новый год
Звезды украинского спорта поделились фотографиями, как праздновали Новый год.
В четверг, 1 января, в Украине и мире празднуют Новый год.
По этому случаю украинские спортсмены также обратились к фанатам в соцсетях, поздравив их и выразив пожелания на 2026 год.
Также звезды украинского спорта показали фото, как встречали Новый год.
Александр Усик и его жена Екатерина
Александр Зинченко и его жена Влада
Роман Яремчук и его жена Кристина
Владимир Бражко и его жена Даша Квиткова
Дарья Билодид
Ярослава Магучих
Ранее сообщалось, что украинские спортсмены поздравили с Рождеством и показали, как празднуют в семейном кругу.