"Усик - маленький, Джошуа - бесполезный мешок": Фьюри надменно разнес своих потенциальных соперников

"Цыганский король" предсказал Эй Джею завершение карьеры после реванша с украинцем.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился мыслями о своем соотечественнике Энтони Джошуа, а также чемпионе мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинце Александре Усике.

"Цыганский король" назвал Усика "хорошим и талантливым боксером", но не для хевивейта, где, по мнению Тайсона, необходимы более существенные габариты.

"Я считаю Усика хорошим боксером, талантливым боксером первого тяжелого веса, но все-таки он недостаточно крут. Он маленький, легкий, двигается небыстро и уязвим к ударам. Я думаю, что он чем-то похож на Томаша Адамека. Думаю, он где-то на его уровне", - сказал Фьюри в интервью ESPN.

А вот Джошуа еще больше досталось от одиозного соотечественника. Фьюри назвал Эй Джея "бесполезным мешком" и спрогнозировал крах его карьеры после поражения во втором поединке с Усиком.

"Хороший ли боксер Джошуа? Бесспорно, нет. Он бесполезный мешок. Джошуа бился с соперником, который в два раза легче и на фут ниже, и тот его перебоксировал. А ему просто нужно было пойти на него и попытаться выиграть поединок.

Если он выходит на бой за чемпионский титул в супертяжелом весе и даже не пытается победить, то для меня он бесполезный старый мешок. Он не пройдет Усика в их следующем бою. Его карьере конец", - заявил Фьюри в комментарии ESPN.

Ранее сообщалось, что Джошуа предлагали около 20 млн долларов отступных за отказ от немедленного реванша с Усиком в пользу Фьюри, однако Эй Джей отклонил это предложение.

Таким образом, в следующем бою украинский чемпион должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В свою очередь, Фьюри сразится со своим соотечественником Диллианом Уайтом. Об этом уже было объявлено официально, место и дата поединка станут известны позже.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. В ночь на 26 сентября Эй Джей проиграл Усику единогласным судейским решением и потерял титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Читайте также:

Джошуа о предстоящем реванше с Усиком: побью его даже без тренера

"Фьюри, я тебя оседлаю": Усик на коне пригрозил британскому чемпиону (видео)

"Гадалка предсказала": Фьюри потроллили за срыв объединительного боя против Усика