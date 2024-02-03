Усик мощно отреагировал на отмену боя с Фьюри – что сказал украинский чемпион

Александр Усик поделился своими эмоциями после известия о переносе поединка за "абсолюта".

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик отреагировал на срыв поединка с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

37-летний украинский боксер записал видеообращение, которое у себя в Instagram-сторис опубликовала координатор платформы UNITED24 Ярослав Гресь.

"Дорогие друзья, всем доброго, хорошего, невероятного дня. У меня невероятная суббота. Я уже сделал всю работу, и сейчас я немного отдыхаю.

Друзья, трудности нам даются для того, чтобы мы их проходили. А если мы будем ныть, когда нам сложно, мы просто будем нытиками. Всем добра, двигаемся дальше", – сказал Усик.

instagram.com/yaroslava.gres

Поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако из-за травмы британца весь вечер бокса перенесли. Новая дата будет зависеть от сроков восстановления "Цыганского короля".

Ранее сообщалось, что в команде Фьюри назвали сроки его восстановления после рассечения, которое сорвало бой против Усика.

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри отложили уже в третий раз. 29 апреля 2023 года боксеры должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Позже планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 23 декабря 2023-го, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Напомним, победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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