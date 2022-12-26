"Усик может победить по очкам": легенда бокса сделал прогноз на поединок за "абсолюта"

Бывший чемпион мира, а ныне тренер Барри Макгиган, прокомментировал возможный поединок украинского обладателя титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против британского чемпиона Тайсона Фьюри.

По его мнению, Усика не стоит сбрасывать со счетов в бою за звание "абсолюта".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Думаю, что Александр может победить Фьюри по очкам, осыпая его комбинациями, выходя на ударную дистанцию и уходя с нее, целясь в корпус Тайсона, а также используя скорость и устойчивую левши, чтобы сбить его с толку", — отметил он.

Разумеется Джулиус, я думаю, что Usyk может быть четко открыто от Fury, чтобы перетащить его с комбинациями, бросаясь в и из pinching range and targeting Fury's midsection, як добре, використовуючи його частоту и теплый stance для confuse Tyson. https://t.co/ybvUQrFsPa — Barry McGuigan (@ClonesCyclone) December 24, 2022

Напомним, что после своей победы над Дереком Чисорой Фьюри вызывающе вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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