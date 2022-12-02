Усик может побиться с Канелом или Мейвезером: промоутер украинца сделал сенсационное заявление

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о возможных планах своего клиента после боя за звание "асолюта" с британцем Тайсоном Фьюри.

“Усик вспоминал о возвращении в первый тяжелый вес. Он говорил, что в супертяжелом весе в тренировочном лагере приходится работать на 50 процентов больше. В нормальных условиях он крузер.

Усик говорил, что после того, как победит Тайсона Фьюри и станет абсолютным чемпионом мира, он может спуститься в тяжелый вес и побиться, например, с Канело или Мейвезером. Больше по приколу, скорее, в выставочном бою. Это то, о чем он упоминал, потому что быть супертяжеловесом – это большой вызов для него.

Думал ли он о выступлении в полутяжелом весе? Это невозможно. Наверное, для этого ему придется отрезать себе ногу. Я не думаю, что это реально", – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Напомним, ранее сообщалось. что претендент на пояс Усика собирается сорвать украинцу бой за "абсолюта" против Фьюри.

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