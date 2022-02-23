Усик может получить нового потенциального соперника: Фьюри прогнозируют поражение в чемпионской дуэли

Хирн считает, что "Цыганский король" может уступить Уайту.

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем бое обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри и обязательного претендента Диллиана Уайта.

Он считает, что у его клиента есть все шансы победить "Цыганского короля" и стать чемпионом мира.

"Хочу увидеть Диллиана с титулом чемпиона мира. Я говорю это искренне. Думаю, Уайт может нокаутировать Тайсона Фьюри. Это будет очень тяжелое сражение.

Конечно, Фьюри – выдающийся сверхтяжеловес. Но надо понимать, что и Уайт – не какой-то парень с улицы. Если Фьюри хоть на секунду потеряет бдительность в этом бою, Диллиан его нокаутирует. Уайт верит, что просчитал Тайсона. Давайте это выясним", – заявил Хирн в интервью Matchroom Boxing.

Ранее сообщалось, что поединок должен пройти 23 апреля на лондонском стадионе Уэмбли.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

На счету 33-летнего Уайта 30 поединков: 28 побед (19 – нокаутом) и два поражения. В последнем бою в марте 2021 года он нокаутировал в реванше россиянина Александра Поветкина.

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