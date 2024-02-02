Усик может получить нового соперника: промоутер украинского чемпиона отреагировал на срыв боя с Фьюри

Филипп Хргович может заменить травмированного британца в поединке против Александра Усика.

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал срыв поединка с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, вместо "Цыганского короля", который получил травму во время спарринга, следующим соперником украинца может стать обязательный претендент на пояс IBF хорват Филипп Хргович.

"Новость – так себе. Но в боксе такое бывает. Сергей Лапин классную идею подал – бой с Хрговичем. Сейчас над ней все работают", – сказал Красюк в комментарии Tribuna.com.

Добавим, что промоутер Усика также отреагировал на новость о переносе боя против Фьюри, опубликовав в сторис Instagram фото из тренировочного лагеря украинского чемпиона.

"Усик прямо сейчас", – подписал Красюк снимок, на котором Александр продолжает спарринг-подготовку к поединку с Фьюри.

Усик спаррингует, готовясь к бою с Фьюри/Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Ранее сообщалось, что Фьюри извинился за срыв боя против Усика.

Поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Пока неизвестно, на какую дату перенесен долгожданный бой.

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри отложили уже в третий раз. 29 апреля 2023 года боксеры должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Позже планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 23 декабря 2023-го, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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