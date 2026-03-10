Усик назвал бои, которые собирается провести до завершения карьеры

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик рассказал, сколько боев собирается провести до завершения карьеры.

Украинский боксер признался, что запланировал для себя еще три поединка.

Сначала Усик будет биться с кикбоксером Рико Верховеном. Затем он желает встретиться в ринге с победителем поединка Даниель Дюбуа — Фабио Уордли. Своим последним соперником украинец хочет видеть Тайсона Фьюри.

Реклама

"Для меня это настоящий бой. Да, Рико — не очень хороший боксер, но все нормально. Это такой веселый бой. Но следующий бой я хочу провести с победителем поединка Даниель Дюбуа — Фабио Уордли.

Как долго еще буду оставаться в боксе? Три боя. Первый — Рико. Второй — тот, кто победит в бою Уордли — Дюбуа. Третий — мой друг, жадное пузо Тайсон Фьюри", — сказал Усик.

Поединок между Усиком и Верховеном по правилам бокса состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Реклама

Напомним, Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Александр собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды — в хевивейте.

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Новым обладателем титула WBO стал Уордли. Британца, который в октябре 2025 года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации. 9 мая Фабио в Манчестере будет защищать пояс WBO в бою против Дюбуа.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик — Верховен.