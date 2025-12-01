Александр Усик / © Associated Press

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик назвал боксера, с которым хочет провести бой в следующем году.

В комментарии YouTube-каналу Boxing King Media украинец заявил, что желает встретиться в ринге с американцем Деонтеем Уайлдером.

По словам Александра, он уже обсуждает возможность организовать поединок против Уайлдера со своей командой.

"Я продолжу биться в следующем году. Хочу провести бой с Деонтеем Уайлдером. Мне это интересно. Почему с ним? Он бывший чемпион мира, известный, сильный боксер. Он один из лучших боксеров в супертяжелом весе за последнее десятилетие.

Говорю об этом только сейчас, это эксклюзивная информация. Обсуждаю это со своей командой, это мой первый вариант. Какой альтернативный вариант? Мы об этом не говорили. Пока есть только один вариант – это Деонтей", – сказал Усик.

В ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Новым обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли. Британца, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

На счету 40-летнего Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения на профиринге. В последнем бою американец в июне этого года техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.

Напомним, ранее в команде Усика оценили возможность боя с Уайлдером.