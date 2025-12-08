Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик назвал единственного боксера, с которым он и братья Кличко никогда не сравнятся.

Усик заявил, что считает величайшим боксером всех времен американца Мухаммеда Али .

Отметим, что Александр планирует вернуться на ринг в 2026 году и уже заявил, что хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Украинцу уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.

Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Новым обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли. Британца, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.