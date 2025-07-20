Усик назвал потенциальных соперников для следующего боя после победы над Дюбуа в реванше

Александр Усик / © x.com/Queensberry

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Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после яркой победы нокаутом в бою-реванше против Даниеля Дюбуа назвал потенциальных соперников для своего следующего поединка.

Украинский боксер обратился к болельщикам на стадионе "Уэмбли", спросив у них, против кого они хотят видеть его следующий бой.

"Кто следующий? Может Тайсон Фьюри? Возможно, Дерек Чисора, Энтони Джошуа. Может Джозеф Паркер? Пока не могу сказать, потому что хочу вернуться домой", – сказал Усик.

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На вопрос относительно своих дальнейших планов Александр ответил, что сейчас собирается вернуться к семье и отдохнуть.

"Чего еще могу достичь? Ничего. Это все. Я просто хочу отдохнуть. Не знаю. Хочу домой, к семье, к женщине и детям. Хочу отдохнуть. Но, возможно, через 2-3 месяца... Сейчас я хочу отдохнуть", – подчеркнул Усик.

Усик нокаутом победил Дюбуа в пятом раунде и в третий раз завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). А в 2024 году Александр завоевал звание "абсолюта" уже в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

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На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках.

Напомним, Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.